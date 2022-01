BEZIRK NEUNKIRCHEN. Zwischen 10. und 16. Jänner wurden in der Bezirkshauptstadt 5.360 Antigen-Tests und 5.386 PCR-Tests durchgeführt. 41 Antigen-Tests waren positiv.



Neunkirchen nimmt eine wichtige Rolle in Sachen testen und impfen ein. Das schlägt sich nicht nur in der Test-Bilanz, sondern auch in den Impfzahlen nieder.

Alleine zwischen 10. und 16. Jänner holten sich 700 Personen in der Impfstraße ihren 3. Stich. 164 bekamen die 2. Corona-Impfung und 80 wurden das erste Mal gestochen. Macht unterm Strich 945 Impfungen binnen sieben Tagen.

Der stärkste Test-Tag

Getestet wird bevorzugt am Areal von Eurosignal-Tritec. Der stärkste Tag in der Vorwoche war der 10. Jänner. An diesem Tag wurden alleine 873 Antigen-Tests und 996 PCR-Tests durchgeführt. Der schwächste Tag war Samstag, der 15. Jänner mit 497 Antigen-Testungen und 495 PCR-Tests.

Die positiven Tage

Zwischen 10. und 16. Jänner wurden 41 positive Antigen-Tests ausgewertet: 7 am 10. Jänner, 3 am 11. Jänner, 6 am 12. Jänner, 12 am 13. Jänner, 3 am 14. Jänner und 10 am 16. Jänner.