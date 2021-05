BEZIRK NEUNKIRCHEN. Achtung: Wer in der Alpenstadt einen Corona-Test machen will (oder muss), hat ab 1. Juni 2021 einen anderen Weg.



Die Gloggnitzer Teststraße kehrt am 1. Juni 2021 wieder vom Rathaus in die Schulgasse 4 zurück.

Corona-Teststation

1. Juni 2021

Schulgasse

2640 Gloggnitz