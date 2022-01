BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach Waldbrand gab's von der Theatergruppe Payerbach eine großzügige Spende für die Reichenauer Einsatzkräfte.

Die Theatergruppe Payerbach spielte das Stück "Reset – Alles auf Anfang" in der Schlossgärtnerei Wartholz in Reichenau. "Zur gleichen Zeit kämpften zahlreiche Einsatzkräfte unmittelbar gegenüber des Spielortes am Mittagsstein gegen einen der größten Waldbrände (mehr dazu an dieser Stelle) in der Geschichte Österreichs", erklärt Sabine Buchebner-Ferstl von der Bergrettung Reichenau.

Über 1.200 Euro für die Bergrettung

Vor wenigen Tagen durften sich die Bergrettung sowie die Feuerwehr Reichenau über mehr als 1.200 Euro freuen – der Erlös aus drei Theater-Vorstellungen und der aufgestellten Spendenbox bei der Konditorei Alber.