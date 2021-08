BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Entwicklung des eigenen Bezirks im Blick ist in der aktuellen Landesstatistik dokumentiert.

hochgeladen von Thomas Santrucek



Die Geburten, die Sterbefälle, die Kfz-Zulassungen und viele Zahlen mehr aus dem Bezirk fließen in die NÖ Statistik-Folder ein, die für jeden Bezirk des Bundeslandes erstellt werden.

Landesrat Martin Eichtinger: "Diese Form der Darstellung ist für unsere Mitarbeiter der Landesstatistik kein geringer Aufwand, da ja alle Abfragen 24 Mal durchgeführt werden müssen. Aber der Aufwand lohnt sich, da die feststellbaren Unterschiede in unseren Bezirken Schlüsse auf Entwicklungen in unseren Regionen und damit eine gezielte Steuerung der Regionalentwicklung erlaubt, was in einem Land der Vielfalt wesentlich ist."

Ein paar Fakten zum Bezirk Neunkirchen