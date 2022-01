BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kurz vor Ladenschluss überfiel ein Mann mit einem Messer bewaffnet am 20. Jänner den Supermarkt in der Neunkirchner Blätterstraße. Die Polizei war an sich zuversichtlich den Fall rasch aufzuklären. Die Euphorie wird nun aber doch ein wenig gebremst.

"Es war ein Täter, der in englischer Sprache Geld gefordert hat und Geld bekam", so Chefinspektor Johann Baumschlager zum Überfall am Donnerstagabend in Neunkirchen. Es wurde Alarmfahndung ausgelöst. Baumschlager weiter: "Im Zuge der Alarmfahndung haben wir erste Erkenntnisse gehabt und sind sehr zuversichtlich." Das war der Stand von 21. Jänner, kurz vor 8.30 Uhr.

"Sah sehr konkret aus"

Inzwischen ist die Zuversicht etwas getrübter. Gruppeninspektor Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion: "Es sah sehr konkret aus. Nun stellt sich das doch etwas anders dar." Bekanntgeben kann Schwaigerlehner, dass ein geringer Bargeldbetrag erbeutet worden sein dürfte. "Und der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete." Die Gruppe Raub hat die Ermittlungen aufgenommen. Schwaigerlehner: "Erste Hinweise werden heute (21. Jänner – Anm. d. Red.) Vormittag überprüft." Die Polizei will außerdem feststellen, ob es in der Nähe des Tatorts Videokameras gibt, die den Täter möglicherweise gefilmt haben.

