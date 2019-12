BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Gloggnitzer will unbekannte Flugobjekte – UFO – über Ternitz gesehen haben. Mehr dazu hier. Die UFO entpuppten sich als simple Satelliten.

Entwarnung. Die Lichtpunkte dürften "nur" Satelliten gewesen sein.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Entwarnung. Es verschlug keine UFO in unsere Breiten. Offenbar dürfte es sich bei der Himmelserscheinung, die am 26. Dezember von zahlreichen Personen – so auch von einem ehemaligen Gloggnitzer Gendarm – wahrgenommen worden war, um Starlink-Internetsatelliten der Raumfahrtfirma SpaceX gehandelt haben. Sie sollen Bestandteil eines ganzen Netzwerks aus Satelliten sein, die Tesla-Chef Elon Musk ins All geschossen hat. Ziel des Unterfangens: die Kreation eines Highspeed-Internets.