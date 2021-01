BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Autofahrer (33) touchierte den Pkw eines 39-Jährigen und danach das Winterräum-Fahrzeug.

Ein 48-Jähriger lenkte einen Räum- und Streu-Lkw von Neunkirchen kommend über die Auffahrtsrampe auf die S 6 in Fahrtrichtung Wien. Zur selben Zeit war ein 33-Jähriger auf der ersten Spur der S6 und ein 39-Jähriger mit einen Pkw am zweiten Fahrstreifen der S 6 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Der Lkw befand sich mit ausgeklapptem Schneepflug offenbar bereits am ersten Fahrstreifen. Der 33-Jährige wollte laut Polizei auf den zweiten Fahrtsteifen wechseln. "Dabei soll es zur seitlichen Kollision mit dem Fahrzeug des 39-Jährigen und in weiterer Folge zur seitlichen Kollision mit dem Lkw gekommen sein", berichtet die Landespolizeidirektion.



Lenkerin (20) und Autofahrer (30) gerieten ins Schleudern



Die drei Lenker blieben unverletzt. Es ereigneten sich allerdings kurz darauf zwei Folgeunfälle: eine 20-Jährige kam mit ihren Pkw ins Schleudern. Der Pkw rutschte in den Straßengraben. Nur knapp fünf Minuten später prallte ein Lenker (30) gegen das Heck des verunfallten Lkw.

Lenker wurde verletzt

"Der Mann musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht", so die Polizei.