BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Schüler der Ternitzer Mittelschulklasse 4aS ließen mit Klassenvorständin Sabine Rosenberger Heliumballons mit Wünschen für die Zukunft steigen. Auf einen Ballon folgte eine Antwort.

"Ein schönes Geschenk in Form einer Ansichtskarte erhoffte sich die 4aS Klasse von den Findern", so Schuldirektor Helmut Traper. Dieser Wunsch erfüllte sich. Der Klasse flatterte ein Brief der Schülerin Laura aus dem ungarischen Dorf Gyulafirátót ins Haus. Laura schreibt: "(...) Wir haben euren Ballon gefunden, aber er ist nicht im Himmel gelandet, sondern in Gyulafirátót. (...) Ich bin Laura, Schülerin der Grundschule 4/A, den Glücksballon habe ich mit meinem Vater Zoltán gemeinsam gefunden. Corona soll nicht deinen Verstand zerstören, sei immer fröhlich, habe Spaß! Wir wünschen ein frohes neues Jahr! Laura und Zoltán."