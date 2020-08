An die 50 Musikbegeisterten versammelten sich am Sonntag, dem 23. August 2020 auf der Hohen Wand, um im Zuge der Veranstaltung "Unter freiem Himmel - Singen mit Aussicht" ihre Stimmen erklingen zu lassen. Mit Singleiter Norbert Hauer wurden bei Kaiserwetter und traumhaftem Ausblick die bekanntesten niederösterreichischen Volkslieder gesungen. Auch der Ternitzer Chor Cantate Domino war mit einer kleinen, feinen Abordnung vertreten. Und die von Veronika Wagner getextete Strophe zu "Is wo a Landl" schaffte sogar die Aufnahme ins Niederösterreichische Liederarchiv.