SEMMERING-BREITENSTEIN. Die direkt an der Semmeringbahn im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen gelegene Gemeinde Breitenstein liegt im unteren Adlitzgraben am Fuß des Kreuzberges und wird von der Polleroswand und der Weinzettelwand flankiert.

Wenn man vom Höhenluftkurort Semmering über die Semmeringstraße nach Breitenstein fährt, kommt man am Übergang vom oberen zum unteren Adlitzgraben zum Unteren-Adlitzgraben-Viadukt, das nach dem ehemals bauausführenden Unternehmen im Volksmund auch Fleischmann-Brücke genannt wird. Das 152 m lange und 24 m hohe Viadukt überbrückt in einem weiten Bogen den schräg abfallenden Talgrund des unteren Adlitzgrabens zwischen der Rothleiten und dem Weberkogel.

Da das achtbögige, eingeschoßige Bauwerk ursprünglich in einer zu schlanken, zierlichen Form errichtet wurde, bildeten sich aufgrund des feuchten Untergrunds und des regen Bahnbetriebes alsbald Risse im Mauerwerk, sodass dieses Viadukt noch zu Carl Ritter von Ghegas Lebzeiten baulich verstärkt werden musste. Zur radialen Abstützung wurden die Pfeiler an der Außenseite des Viaduktes mit Stützen versehen und die Gewölbe zusätzlich mit Innenringen verstärkt. Nur an einem Pfeiler musste bis dato keine Stütze errichtet werden.

Die am Fuß des Weberkogels angelegten Schaubaracken geben heute einen kleinen Einblick, unter welchen Bedingungen die bei der Errichtung des Viadukts beschäftigten Arbeiter in den Jahren 1848 bis 1854 lebten.

