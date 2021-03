BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das Jahr 2020 hat uns allen viel abverlangt: die Corona-Zeit ist an niemandem spurlos vorübergegangen.



Abwechslung für Bewohner

Das hielt in der Waldpension jedoch nicht davon ab, gemeinschaftlich zu leben und das Beste aus der Situation herauszuholen. Zusätzlich zu den vielen Hygiene-Maßnahmen und Anpassungen im laufenden Betrieb wird den Waldpension-Bewohnern ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm geboten.

Durch vermehrte Telefonate versuchten Angehörige ihren Lieben nah zu sein. Andere wiederum führten vom Balkon aus nette Gespräche. So war der Trennungsschmerz nur noch halb so groß. Viele Kinder malten und bastelten wunderschöne Bilder und Collagen. Auch Origami-Kunstwerke waren dabei. Diese wurden im ganzen Haus verteilt und bereiteten allen Bewohnern große Freude.

Der Musik gelauscht

Trotz Distanz wurde in der Waldpension ein Weg gefunden, über Musik miteinander in Verbindung zu treten. Ein Dank gebührt Bernhard und Gabriella Putz, die ein Konzert im Freien gegeben haben, um den Waldpension-Bewohnern etwas Gutes zu tun. So konnten die Fenster geöffnet oder vor dem Haus Platz genommen werden, um der schönen Musik zu lauschen.