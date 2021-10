BEZIRK NEUNKIRCHEN. FrĂŒhaufsteher werden mit den besten Bildern belohnt. Und so hat unsere Regionautin Elfriede Lungenschmied den "ersten Sonnengruß" am Schneeberg mit ihrer Kamera fĂŒr unsere Leser eingefangen. Das Foto entstand beim Sonnenaufgang am Fadensteig wie sie verriet.