BEZIRK NEUNKIRCHEN. Lange Gesichter in der Warther Zweigstelle des Waschmittel-Produzenten Dalli. "Heute (6. April – Anm. d. Red.) wurde die Schließung des Werks Ende des Jahres offiziell bei einer Betriebsversammlung verkündet", berichtet ein Betroffener. Ein Sozialplan ist in Arbeit. Auch mit der Gewerkschaft laufen bereits Verhandlungen.

In der offiziellen Pressemeldung der Dalli-Group sind Schlagworte wie "Sortimentsoptimierung", "Wettbewerbsfähigkeit", "Markttrends" und "Sozialverträglicher Stellenabbau" zu lesen. Die Kernaussage ist aber, dass ein Stellenabbau an den Standorten Stolberg, Flörsheim-Dalsheim, Hoensbroek und Heerde sowie die Trennung von Werken in Timisoara und Warth geplant ist. Was Warth betrifft, soll es um 50 Mitarbeiter gehen.