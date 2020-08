BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren im Schwarzataler Bezirksboten.

Die 22-jährige Anna N. aus Prein an der Rax (...) lernte den in Wien wegen verschiedener Delikte gesuchten Heinz S. kennen. Beide nahmen sich im Gasthaus Leistentritt in Prein ein Zimmer mit Vollpension. (...) Zwei Wochen lebte das Paar vergnügt und in Freuden, bis Heinz S. eines Tages plötzlich das Weite suchte. Die mittellose Anna N., die zurzeit auch keinen ordentlichen Wohnsitz hat, war nicht in der Lage, die Pensionsrechnung in der Höhe von 1500 Schilling zu bezahlen.

Nach dem Verschwinden des Mannes kam dem Wirt die ganze Angelegenheit verdächtig vor, und er verständigte daher die Gendarmerie. Die Beamten fanden bald heraus, dass sich das Paar in betrügerischer Absicht in das Gasthaus eingemietet hatte. Da Fluchtgefahr bestand, wurde Anna N. (...) verhaftet und in das Gefangenenhaus beim Bezirksgericht Neunkirchen eingeliefert. Die Fahndung nach dem flüchtigen Heinz S. wurde eingeleitet.