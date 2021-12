BEZIRK NEUNKIRCHEN. Aber die aktuelle Situation angepasst fand in der Psychiatrischen Tagesklinik des Neunkirchner Spitals Neunkirchen wieder ein Weihnachtsmarkt statt.



Auf Besuche von außerhalb musste zwar verzichtet werden, aber dem Team der Ergotherapie sorgte dennoch für Vorweihnachtsstimmung. Übers Jahr wurden mit den Patienten in liebevoller Handarbeit Kunstwerke aus verschiedensten Materialien wie Ton, Wolle, Stoff, Holz, etc. angefertigt.

Mitarbeiter des Landesklinikums hatten vier Wochen die Möglichkeit gegen Voranmeldung die hergestellten Stücke zu bestaunen und zu erwerben. So konnten sie zumindest für ein paar wenige Minuten von einem derzeit sehr belastenden Arbeitsalltag abgelenkt und in Vorweihnachtsstimmung versetzt werden.