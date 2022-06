BEZIRK NEUNKIRCHEN. Was nach den beiden Weltkriegen ein boomendes Natur-Gewerbe war, ist heute nur mehr interessantes Hobby.

"Seit dem 18. Jahrhundert wurde durchgängig das Handwerk der Pecherei ausgeübt. Einen Boom erfuhr es durch die Schwarzföhren-Aufforstungen, die Kaiserin Maria Theresia veranlasste", weiß Peter Plochberger.

Früher Boom, heute Liebhaberei

Der Ternitzer hat sich ausgiebig mit der Kunst der Pecherei befasst. "Die goldenen Zeiten der Pecherei waren nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, in dieser Zeit lebten rund 7.000 Familien im Haupt- oder Nebenberuf von der Pecherei", so Plochberger. Doch das war einmal. Der Todesstoß kam 1971 mit der Schließung der letzten Harzraffinerie in Piesting. Heute üben im NÖ-Pecherland noch eine Handvoll Pecher dieses Handwerk als Liebhaberei aus. "Einzelne kleine Produzenten bieten zudem Nischenprodukte wie Kosmetika, natürlichen Kaugummi oder Pecherwein an", weiß Plochberger, der selbst daraus antiseptische Salbe herstellt: "Außerdem betreue ich zwei Schau-Pechbäume am Kindlwald Ternitz mit den gleichen, einfachen Methoden wie damals."Für alte Fotos über die Pecherei und altes Handwerkszeug ist er dankbar (Kontakt: 0650/5005655).