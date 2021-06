SCHEIBLINGKIRCHEN/THERNBERG. Die Wiedereröffnung der „Erzherzog Johann- Dokumentation“ startete wieder am Samstag den 29. Mai 2021.

Im Jahr 2009 wurde aus Anlass des 150. Todestages von „Erzherzog Johann“, die seit 1982 bestehende „Erzherzog Johann“ Dokumentation in Thernberg in der Buckligen Welt, sowohl inhaltlich als auch gestaltungstechnisch überarbeitet und neu eröffnet. Seither lebt die Erinnerung an den großen Förderer Thernbergs im frühen 19. Jahrhundert neu auf. Die Ausstellung findet Jahr für Jahr reges Interesse bei den Besuchern.

Voranmeldung und Zeiten

Diese Ausstellung findet bis Oktober 2021 statt, und kann gegen Voranmeldung bei der Marktgemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg besucht werden.

Vom 29. Mai- 26. Oktober: Jeden Sonn- und Feiertag von 13.00- 17.00.