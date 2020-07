BEZIRK NEUNKIRCHEN. Neunkirchen verhandelt mit den ÖBB an zwei Fronten. In einem Fall sähe Grüne-Stadtvize Johann Gansterer einen neuen Lichtblick.



Mit etwas Geschick kann Neunkirchen mit den ÖBB womöglich einen Deal zur Schrankenanlage in der Flatzer-Straße ausverhandeln.

Neunkirchen macht sich für eine Unterführung an der Schranken geregelten Bahnkreuzung in der Raglitzer-Straße (mehr dazu hier) und in der Flatzer-Straße stark (mehr dazu hier).



Plan B für Flatzer-Straße



Sehr zum Leidwesen von Neunkirchens Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne) gibt es in beiden Fällen bislang keinen Durchbruch. Zumindest was die Flatzer-Straße betrifft, gebe es allerdings eine weitere Option.

Gansterer: "Das Grundproblem ist, dass die ÖBB hier keine Unterführung wollen. Der Schranken kann aber bis zum Ende seiner Nutzungsdauer bleiben." Und dann? Wäre es nicht preiswerter, die Stadt würde ausgediente Schrankenelemente austauschen, anstatt eine teure Unterführung anzudenken? "Das wäre vielleicht zu überlegen", nährt Gansterer Hoffnung.

Eine Unterführung an der Flatzer-Straße sei Gansterer zufolge ohnehin unrealistisch: "Weil Ternitz kein Interesse daran hat, daran mitzuzahlen." Laut Gansterer würde eine solche Unterführung gut und gerne 500.000 Euro kosten.

Für den Fall, dass es Neunkirchen gelingen würde, den Bahnübergang auf der Flatzer-Straße zu retten, wäre das für Neunkirchen ein Riesenerfolg. Gansterer: "Weil damit der Zugang zum Naherholungsraum nach der Flatzer-Straße gegeben wäre."