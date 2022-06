BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 30. Juni 1972 im Schwarzataler Bezirksboten.



Ein furchtbares Erlebnis hatte vergangenen Samstag ein zehnjähriges Mädchen aus Greith.

Es war gegen 19 Uhr, als es von seiner Mutter in das nächstgelegene Gasthaus geschickt wurde, um Zigaretten zu holen. Auf dem Weg dorthin traf es den ihr bekannten 41jährigen Johann P. aus Unterhöflein. Der Mann machte sich erbötig, das Mädchen mit dem Moped zum Gasthaus zu fahren. Die Zehnjährige war darüber hocherfreut, denn sie hoffte, dadurch wieder schneller zu Hause zu sein. Aber es kam anders. Der Mann bog plötzlich nächst dem Johannesbach in einen Weg ein, zerrte das Kind auf eine Wiese und verging sich an ihm unsittlich.

Völlig verstört eilte das Mädchen nach Hause und erzählte das furchtbare Erlebnis seiner Mutter. Diese erstattete sofort Anzeige bei der Gendarmerie in Willendorf. Johann P. wurde von Gendarmeriebeamten festgenommen. Bei seiner Einvernahme gab er auch unumwunden das Verbrechen zu. Der Mann, der verheiratet ist, konnte keine andere Erklärung für seine verwerfliche Handlungsweise geben, als "es sei so plötzlich über ihn gekommen".

Auf Grund eines Haftbefehls wurde Johann P. in das Gefangenenhaus beim Bezirksgericht Neunkirchen eingeliefert.