BEZIRK NEUNKIRCHEN/WR. NEUSTADT. Zwei Rumänen (33+16 Jahre) sollen in verschiedenen Angriffen von Lkw Diesel abgezapft haben. Gesamtschaden: rund 9.000 Euro.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Ende März dieses Jahres begangen die Ermittlungen von Polizeibeamten aus Neunkirchen und Schwarzau am Steinfelde in Kooperation mit dem Landeskriminalamt gegen vorerst noch unbekannte Diesel-Diebe.

Zehn Diesel-Diebstähle nachgewiesen

Ein 33-jähriger Rumäne und ein 16-jähriger Landsmann wurden als Beschuldigte ausgeforscht. Ihnen konnten zehn Dieseldiebstähle zwischen 6. März und 2. Juni dieses Jahres in den Gemeindegebieten von Breitenau und Neunkirchen sowie in Bad Fischau-Brunn zugeordnet werden. "Die Beschuldigten dürften bei abgestellten Lkw und Baufahrzeugen die zum Großteil versperrten Tanks aufgebrochen und so mehrere hundert Liter Diesel abgezapft haben. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich dabei auf mindestens 9.000 Euro", heißt es seitens der Polizei.

Bei einer Hausdurchsuchung konnte unter anderem die Tatkleidung aufgefunden und sichergestellt werden. Beide Verdächtigen wurden vorerst festgenommen. "Sie zeigten sich geständig", so ein Sprecher der Polizei.

Mehr Diesel abgezapft?

Die Ermittler vermuten, dass noch weitere Diesel-Diebstähle auf das Konto des Duos gehen. Die Ermittlungen zu ähnlich gelagerten Delikten werden daher fortgesetzt.