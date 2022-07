BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach zwei Jahren Bautätigkeit und 12 Millionen Euro konnte die Bahnunterführung in Pottschach für den Verkehr freigegeben werden.

Zwei Jahre wurde an der neuen Bahnunterführung in Pottschach gebaut. Die Eisenbahnkreuzung an der Putzmannsdorfer-Straße beim Bahnhof Pottschach ist damit Geschichte. "Dadurch wird das Risiko eines Unfalls zwischen Bahn und Straßenverkehrsteilnehmern gebannt und zusätzlich zu diesem großen Sicherheitsgewinn erleichtert die neue Unterführung auch den Verkehrsfluss für die Autofahrer", so Die Investitionssumme für die Unterführung, die heute offiziell für den Verkehr freigegeben wurde, beläuft sich auf rund 12 Millionen Euro.

12 Millionen Euro aufgeteilt

as Projekt wurde von den ÖBB in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und der Stadtgemeinde Ternitz umgesetzt. Investiert wurden 12 Millionen Euro, von denen die ÖBB 58,9 Prozent tragen, das Land NÖ übernimmt 28 Prozent der Kosten, die Stadtgemeinde Ternitz und die Firma Lekkerland (Werkszufahrt) 13,1 Prozent.