Bürgermeister Michael Streif präsentierte aktuelle Projekte und besprach die Finanzsituation.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (Red.). LHStv. Franz Schnabl traf anlässlich des Gemeindebesuches in Schwarzau im Gebirge mit Bürgermeister Michael Streif, NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak und LAbg. VizeBgm. Christian Samwald zusammen. Bgm. Michael Streif stellt dabei ein ambitioniertes Zukunftsprojekt für die Gemeinde vor: „Unser Gemeindeamt hat mittlerweile viele, viele Jahre auf dem Buckel. Wir möchten es zu einem echten Kommunikationspunkt ausbauen und gleichzeitig Wohnungen für ‚Jung & Alt‘ schaffen. Leistbarer Wohnraum, um jungen Menschen in Schwarzau Perspektive zu bieten ist uns ebenso wichtig, wie betreutes Wohnen, um älteren Menschen Sicherheit zu geben in ihrer Heimatgemeinde gut aufgehoben zu sein.“

LHStv. Franz Schnabl bemerkt am Rande seines Besuchs in Schwarzau im Gebirge: „Man spürt an allen Ecken der Gemeinde das massive Engagement des Teams um Bürgermeister Michael Streif. Das Bestreben sowohl jungen, als auch älteren Menschen die Chance zu schaffen in ihrer Heimatgemeinde sesshaft zu werden, bzw. zu bleiben ist ein zentrales Tätigkeitsfeld einer Gemeinde. Herzliche Gratulation zur umsichtigen Arbeit im Sinne der BürgerInnen!“

Ein paar Sorgenfältchen kann man in der schweren Zeit der Gesundheitskrise jedoch auch in Schwarzau nicht verbergen. Der Einbruch der Kommunalsteuer und der Ertragsanteile hat bereits im Juni voll zugeschlagen. Haben die Ertragsanteile im Juni 2019 noch mit 32.319,27 Euro zu Buche geschlagen, so sind sie im Juni 2020 auf 21.917,93 Euro eingebrochen. „Dieser Einbruch um mehr als 10.000 Euro und das monatlich auf längere Dauer, ist selbstverständlich spürbar im Gemeindebudget“, meint Streif und erwartet keine allzu schnelle Entspannung der Situation.

Die Gemeinden seien es gewesen, die die Krise gut gemanagt und die Maßnahmen hervorragend unterstützt und umgesetzt hätten, sagt LHStv. Franz Schnabl: „Sie brauchen jetzt die Unterstützung von Land und Bund, um ihnen den finanziellen Boden nicht vollständig zu entziehen. Die SPÖ fordert deshalb die 100-prozentige Abgeltung des finanziellen Ausfalls für die Gemeinden und ein Konjunkturpaket für die Ankurbelung der regionalen Wirtschaft. Denn die Gemeinden sind nicht nur der größte Arbeit-, sondern auch der größte Auftraggeber in den Regionen.“