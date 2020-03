BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 6. März wurde im Rahmen der kostituierenden Sitzung der Bürgermeister samt Stadt- und Gemeinderäte angelobt. Die einzelnen Wahlen und Angelobungen fanden im Festsaal der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Neunkirchen statt.

37 wahlberechtigte Gemeinderäte

Herbert Osterbauer (ÖVP) wurde einstimmig von den 37 Gemeinderäten als Neunkirchens Bürgermeister gewählt und tritt somit seine 3. Amtszeit infolge an. Unter dem Motto "Gemeinsam für Neunkirchen" möchte er zum Beispiel die Innenstadt als das Wohnzimmer der Neunkirchner etablieren oder mehr Kinderbetreuungsplätze schaffen.

Vizebürgermeister erhält nur 22 Stimmen

Weniger einstimmig wurde der Vizebürgermeister gewählt. Von den Wahlberechtigten der ÖVP (17 Mandate), der SPÖ (12 Mandate), der Grünen (5 Mandate) und der FPÖ (3 Mandate) erhielt der Grünen-Vizebürgermeister Johannes Gansterer insgesamt 15 ungültige und 22 gültige Stimmen. Ziemlich augenscheinlich, dass die Vertreter der SPÖ und FPÖ ungültig wählten und hier Unstimmigkeiten mit den SPÖ und Grünen in der Luft hängen. Trotz des nicht so einstimmigen Wahlergebnisses bedankt sich Gansterer für das Vertrauen, dass in ihn gesetzt wurde. Mal sehen, ob der NEO-Vize in den nächsten Monaten auch die Nichtwähler von seiner Arbeit als Vizebürgermeister Neunkirchens überzeugen kann und ob die Wogen zwischen den Parteien geglättet werden können.

Voller Festsaal

Unter den Zuhörern befanden sich unter anderen Felix Rigler (Bgm. a.D.), LA Jürgen Handler, Johann Hechtl (NA a.D.), Margit Guterding (Bgm. a.D.) und Martin Fasan (Vize a.D.).