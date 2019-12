Es lesen über tausend Mitbürger diesen Bericht aus dem Panoramapark, der Gewalt dokumentiert und Unschuldige hineinzieht! ABER--- so gut wie keine Kommentare dazu! Warum? das frage ich mich! Hat hier niemand bemerkt wie wir einfach unterwandert werden? ...Wer ist ab 22 Uhr noch auf der Straße? Wenn er nicht unbedingt muss...KEIN ÖSTERREICHER! Und das aus gutem Grund! deshalb meine Antwort an Herrn Huber!

lieber herr huber, --genau das, habe ich schon vor 5 jahren hier öffentlich kommentiert! null reaktion,.. null irgendwas!, ... ich muss sagen, obwohl ich keiner partei angehöre, ...

dass Sie lieber Herr Bürgermeister auf Ihre Pension warten, oder sich denken, hinter mir die Sintflut! Ein Bürgermeister kann sehr viel bewirken, wenn er durch seine Stadt geht und die Bürger in ehrlichem Interesse befragt, wie sie sich in Neunkirchen fühlen! Aber sowas ist anscheinend hier nicht möglich. Alle wollen nur ihre Pfründe "aussitzen"! Das ist eigentlich tiefstes Mittelalter! Der Burgvogt bestimmt, und alle haben zu kuschen! Die Bevölkerung kann jammern und klagen, .... das ist denen da oben völlig egal! Es muss nur bis zur nächsten Wahl reichen! NK bemüht sich sicher die Straßen endlich ordentlich herzurichten (obwohl da in Seitengassen noch sehr , sehr viel im Argen liegt)......aber damit ist es nicht getan! Es gehört endlich eine wahrheitsgemäße und ehrliche Fremdenpolitik als Nummer 1 aufgestellt!

Wir wollen wissen, wie wir in Zukunft mit Migration leben sollen, die JETZT schon total ausufert! In Neunkirchen ist Dornröschen aktiv! Ein tiefer Schlaf, hoffentlich nicht 100 jährig! Aber der Prinz ist noch weit, weit weg! Hoffentlich erreicht er Neunkirchen vor dem entgültigen Untergang!