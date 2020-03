Darüber sollten wir reden:

Bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 in Neunkirchen erreichte die Wahlbeteiligung einen Negativrekord: Von den 10.063 Wahlberechtigten, machten nur 5.554 Neunkirchner - das entspricht 55,19% - von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Dies stimmt einerseits nachdenklich, ist andererseits jedoch ein klarer Auftrag, vermehrt das Gespräch mit den Bürgern zu suchen.

„Die einzig vernünftige Koalition ist so gesehen diejenige, die mit den Neunkirchnern eingegangen wird.“

Gerade der offene Dialog, ist die Stärke einer Zivilgesellschaft, und nur im „darüber Reden“ können unterschiedliche Standpunkte verstanden bzw. gelernt werden. Auf Grund der sehr guten Resonanz der NÖN Diskussionsrunde im Rahmen der Gemeinderatswahl, schlagen wir vor, während der Sommermonate, in der Neunkirchner Innenstadt, „Neunkirchner Sommergespräche“ zwischen Bürgern und politischen Verantwortungsträgern zu etablieren. Als professionelle Unterstützung bzw. Medienpartner könnte die NÖN fungieren, die ähnliche Veranstaltungen, äußerst sympathisch moderiert.

Wenn wir es in der Neunkirchner Innenstadt schaffen, im Rahmen einer Open-Air-Diskussion, zu aktuellen gesellschafts- und regionalpolitischen Themen, gemeinsam mit den Neunkirchnern, Positionen auszutauschen, dann wird das, das politische Interesse der Bevölkerung wieder heben. Darüber hinaus werden neue Ideen und Lösungsansätze den politischen Verantwortlichen vor Augen geführt, und es wäre ein erster großer Schritt, in Richtung „Zusammenarbeit“ zwischen Neunkirchnern, den Medien und der Politik.

Gemeinsam können wir es schaffen: „Neunkirchner Sommergespräche“!

Was halten Sie davon? Kommentare ausdrücklich erwünscht! :)