Payerbacher Circus - Schule

Pünktlich zum Start in die neue Woche starten auch wir wieder mit unserer Circus-Schule.

Seit heute haben wieder kleine Artisten bei uns in der Manage Einzug gehalten und werden bis Freitag jede Menge trainieren und sich Tipps und Tricks bei den Großen holen … damit sie am Freitag bei ihrem großen Auftritt die Manege des Circo de Gomes rocken.

Die Circus - Schule wurde auch in das Programm des Payerbachers Ferienspiels aufgenommen.

Archiv: © Robert Rieger

Fotos: © Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger