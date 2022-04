Die Premiere des neu gestalteten Bauernmarkts am Holzplatz in Neunkirchen wurde ein voller Erfolg!

Dafür verantwortlich ist Stadträtin Christine Vorauer . Sie hat den Markt von 2 auf 13 Aussteller vergrößert. Darunter finden sich Obstbauer Simon, Handwerkerin BettinaGloggnitzer (Flechtwerkstatt) und die Imkerei Heinrich aus Schrattenbach, um drei davon zu nennen. Neu sind auch die Zelte, die am Premierentag gleich den passenden Schutz vor dem Regen boten.

Das hat einige weitere regionale Produzenten neugierig gemacht und so ist Vorauer zuversichtlich, dass der Bauernmarkt heuer noch viel Abwechslung bieten wird. „Das Interesse an selbst erzeugten Produkten - ob Lebensmittel oder Handwerk - ist groß!“ freut sich die Stadträtin.

Jeden 1. Samstag im Monat gibt es die „regionalen Schmankerl“ von 7-12 Uhr am Holzplatz in Neunkirchen.

Übrigens ist das Parken am Samstag in Neunkirchen gebührenfrei, der Holzplatz befindet sich in der Nähe der Bushaltestelle und in der Innenstadt gibt es ein gutes Radwegenetz.

Der Bauernmarkt und seine Aussteller freuen sich auf Ihr Kommen!