Blick durchs Areal der ehemaligen Papierfabrik Pitten

Ich konnte nicht widerstehen und warf einen Blick durch den Zaun ins Areal der ehemaligen Papierfabrik. Teile wurden bereits abgetragen, der Rest soll in den nächsten Jahren, bis auf wenige Gebäude verschwinden. Und wieder verschwindet ein Stück Zeitgeschichte für immer!

Vinzenz Sterz war 1828 Gründer der k.k. priv. Papierfabrik in Pitten . Bei der Papiermaschine, die es zum ersten Mal erlaubte, vor Ort maschinell und nicht händisch Papier herzustellen, handelte es sich um eine Adaption einer Erfindung von Bryan Donkin und wurde deshalb auch „Donkinmaschine“ genannt. Die Pittener Papier-Manufaktur S. & Co., später bekannt unter dem Namen k.k. priv. Pittener Papierfabrik, begann ihre Produktion in einer ehemaligen Mahl- und Sägemühle. Als Vinzenz Sterz starb übernahm die Witwe Magdalena Sterz den Betrieb. Es gab weitere Verbesserungen der alten sowie neue Maschinen, was dazu führte, dass 1835 das Unternehmen auf der ersten österreichischen Gewerbeausstellung mit der Bronze-Medaille ausgezeichnet wurde.

1853 übernahm kurzfristig Wilhelm Hamburger, der zweite Papierfabrikant in Pitten, das Unternehmen, bevor 1858 die Aktiengesellschaft k.k. priv. Pittener Papierfabrik gegründet wurde. Nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg 1866 kam das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten. Zur Jahrhundertwende war die k.k. priv. Pittener Papierfabrik die drittgrößte ihrer Art auf dem Gebiet des heutigen Österreichs.

Das Unternehmen expandierte und übernahm weitere Papierfabriken der Umgebung. Ab 1906 übernahm die Leykam-Josephsthal AG über den Wiener Bankverein sukzessive die Mehrheit der Aktien der Pittener Papierfabrik. 1926 ging die Pittener Papierfabrik AG zur Gänze im Leykam-Konzern auf.

1931 wurde die Fabrik in Pitten, 103 Jahre nachdem sie von Vinzenz Sterz gegründet worden war, stillgelegt.