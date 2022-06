BORG Ternitz: Regionalpreis der Bildungsdirektion 6 beim Wettbewerb "100 Jahre NÖ"

Am 21. Juni fand in der HTL Mödling die Preisverleihung des Wettbewerbs "100 Jahre NÖ" der Bildungsdirektion statt. Die Schülerinnen der 8C konnten im Wahlpflichtfach Bildnerische Erziehung unter der Leitung von Prof. Ließbauer in der Kategorie "Kreativwettbewerb" teilnehmen. Unter dem Titel "100 Jahre Kulturgesichter NÖ" wurden gemalte Portraits eingereicht, die in Niederösterreich geborene Kulturschaffende darstellen. Wir sind sehr stolz darauf, dass die Wahlpflichtfachgruppe letztlich den Regionalpreis der Bildungsdirektion 6 erobern konnte.