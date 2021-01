Das Damwild ist ein mittelgroßer Vertreter der Familie der Hirsche.

Er ist kleiner als der Rothirsch, und weißt eine typische gefleckte Zeichnung am Körper auf, und trägt

ein Schaufelgeweih.

Paarungszeit

Die Fortpflanzung dieser Tiere erfolgt zwischen Mitte Oktober, und Mitte November.

Zur Brunftzeit stoßen die Hirsche zum Kahlwild , und tragen Rangordnungskämpfe aus.

Die Tragzeit beträgt 32 Wochen.

Verbreitung des Damwildes

Der Damhirsch hat die Eiszeit nur in Asien überstanden, und ist dann in Mitteleuropa während dieser Zeit verschwunden. Ab dem Mittelalter wurde er hier wieder eingebürgert, und aufgrund seiner Erscheinungsform ist er für die Haltung in Gehegen besonders gut geeignet.

In freier Wildbahn ist er nur sehr selten zu sehen.

Elisabeth Peinsipp