Hinter Bräuchen verbergen sich Traditionen, die wir an die nächste Generation weitergeben.

So ist es für uns Erwachsene immer wieder ein Erlebnis, wenn Kinder sich daran erfreuen können!

Wie die kleine Emilia, die einen der bunten Osterhasen am Hauptplatz entdeckt hat.

Frohe Ostern und schöne Feiertage!