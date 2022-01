Im vergangenen Sommer eröffnete die Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin Barbara Willesberger eine Pflege- und Gesundheitspraxis in der Neunkirchner Innenstadt.

Pflegebedürftige und ihre pflegenden Angehörige stehen meist vor schweren Herausforderungen. Die medizinische Versorgung endet mit dem Krankenhausaufenthalt und der Alltag wartet zu Hause.

85% der Pflegegeldbezieher werden tatsächlich zu Hause gepflegt, großteils von Frauen.

Willesberger hat sich während ihrer Berufstätigkeit im Krankenhaus und in der Langzeitpflege häufig die Frage gestellt, wie Frauen eben Beruf, Familie und die Pflege eines Familienmitgliedes bewerkstelligen können?! Welche Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es?



Mit dem Jahr 2021 verschärfte sich die Situation in der Pflegelandschaft für alle Beteiligten: Pflegekräfte verlassen den Beruf, die medizinische Akut-Versorgung im stationären Bereich wird auf das Notwendigste begrenzt, Pflegebetten in Pflege- und Betreuungseinrichtungen können nicht versorgt werden, weil das Personal fehlt. Kranke, Hochbetagte und ihre An- und Zugehörigen, waren und sind, sich immer noch selbst überlassen.

Über die verschiedensten Kanäle hat man schon vom „ Ausbau der häuslichen Pflege“ gehört! Das bedeutet für die Zukunft, dass die Laienpflege = häusliche Pflege = informelle Pflege fachliche Unterstützung benötigt.

DGKP Barbara Willesberger stärkt und schult pflegende Angehörige und Betreuungskräfte zu Hause. Für vertrauensvolle Gespräche auf neutralem Boden in angenehmer Atmosphäre stehen die Praxisräumlichkeiten zur Verfügung.

