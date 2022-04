Die Musikschaffenden des Benefizkonzertes "Give Peace A Chance" sind auch Tage nach dem Konzert noch immer ganz aus dem Häuschen. Die wunderbar harmonische Stimmung zwischen Chor, Kindern und den Musikern, die sich sofort und ohne Zögern zu einer Zusammenarbeit bereit erklärten, wurde mit einem grandioses Publikum und sehr hoher Spendenfreudigkeit belohnt. Zu einem wunderbaren Klangerlebnis hat Martin Dientl von Madi.at in bewährter Weise beigetragen. Der Chor Cantate Domino & Friends freut sich sehr über den Betrag von sage und schreibe EUR 12.888,- zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge in der Kleinregion Schwarzatal. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten: an die Stadtgemeinde Ternitz für ihre bestmöglichste Unterstützung im Vorfeld, an unsere Allroundtalende Hans Luef sowie Gottfried und Sara Prinz, an das irische Trio Peter Lochay, Marina Strebinger und Kurt Hillebrand ebenso an die beiden an Coolness nicht zu übertreffenden Musiker der Band Missing Link, Christoph Schwarz und Jakob Urani, an das Streicherensemle rund um Gernot Wöhrer, Dorothea Müller, Thomas Ernst und Heidi Stifter, an Monika Apfler am Piano und an Karin Vogl an der Querflöte. Beteiligt waren auch die Kinder der 3aK, die Klasse der grenzgenialen Chorleiterin Birgit Schmid, die das Konzert binnen 3 Wochen auf die Beine stellte! Sie gaben als Vertreter der Jugend dem Konzert mit ihrem Mitwirken eine ganz besondere Gefühlsnote. Für den Chor heißt es jetzt: nach dem Konzert ist vor dem nächsten Konzert, ein klassisches Kirchenkonzert für Ende November ist schon in Planung.