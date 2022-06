PERSÖNLICHE EINLADUNG ZUM BENEFIZKONZERT AM 3. JULI 2022 DES SSC PARTNERVEREINS „APOTHEKER OHNE GRENZEN“ IM HAYDN-SAAL DES SCHLOSSES ESTERHAZY

Der SSC kann mit Freude vermelden, dass dank der Unterstützung des internationalen Partnervereins APOTHEKER OHNE GRENZEN humanitäre Hilfe in Form von Medikamenten und Desinfektionsmittel und medizinischen Apparaturen kürzlich im Beisein von Bürgermeister Rupert Dworak und Vizebürgermeister Christian Samwald an eine hochrangige Delegation aus Kryvij Rih und den ukrainischen Prof. Dr. Nikolai Korpan vom Rudolfinerhaus Wien übergeben werden konnte. Außerdem wurden bereits durch eine großzügige Spende von SSC Gründungs-Mitglieds und LIONS WIEN OPERA Vorstand Othmar Handl in den vergangenen beiden Monaten zwei Rettungsfahrzeuge an Prof. Korpan übergeben.

APOTHEKER OHNE GRENZEN veranstalten nun am 3. Juli 2022 ein außergewöhnliches Konzert mit jungen ukrainischen und österreichischen Künstlern im Haydnsaal des Schlosses Esterhazy, dessen Ertrag für den Ankauf von weiterhin dringend benötigten Medikamenten und medizinischen Instrumenten verwendet wird.

Lesen Sie bitte mehr dazu unter nachstehendem Link:

https://www.bvz.at/burgenland/kultur-festivals/musik-fuer-hilfsmittel-benefizkonzert-fuer-die-ukraine-im-schloss-esterhazy-burgenland-redaktionsfeed-benefizkonzert-ukraine-schloss-esterhazy-unterstuetzung-kultur-redaktion-326838066

Es sind noch Karten unter https://www.panevent-tickets.at/SelectSeats?ret=2&e=42752 und an der Abendkassa verfügbar!

Der SSC und APOTHEKER OHNE GRENZEN würden sich sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen diese einmalige, humanitäre Top-Veranstaltung besuchen könnten!

GEMEINSAM SIND WIR STARK!

Danke und liebe Grüße im Namen des gesamten Vorstands des SSC!

Günther Schneider Mario Posch Gerhard Grundtner

Obmann   Kassier Schriftführer