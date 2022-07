Eine Portion Glück war sicher erforderlich, um beim Gewinnspiel der Kronen Zeitung den exklusiven Besuch einer niederösterreichischen Schulklasse im Europa-Parlament zu ergattern. Insgesamt hatten 92 Schulklassen an der Ausschreibung teilgenommen. Helga Bauer, Lehrerin an der Mittelschule Scheiblingkirchen, landete den Glückstreffer und so wurde die Reise gemeinsam mit dem Team der „Krone“ organisiert. Aufgeregt und voller Vorfreude startete die vierte Klasse mit zwei Begleitlehrerinnen ihr Abenteuer in die belgische Hauptstadt. Mit dem Bus ging es nach St. Pölten, wo ein Treffen mit dem für die EU zuständigen Landesrat Dr. Martin Eichtinger stattfand.

Landesrat Eichtinger begleitete die Schülerinnen und Schüler mit seinem Team, auch ein Mitarbeiter der „Krone“ und ein Fotograf waren Teil der Reisegruppe. Klimafreundlich ging die Reise per ÖBB-Nightjet weiter. Am nächsten Tag wurde die Gruppe von einer Delegation des EU-Parlaments in Empfang genommen – ein dichtes Programm wartete. An den Orten, wo Europa-Politik gemacht wird, konnten sich die Burschen und Mädchen nun bewegen und hautnah miterleben, wie das Tagesgeschäft eines Politikers aussieht.

Othmar Karas, Vizepräsident des Parlaments und EU-Kommissar Johannes Hahn nahmen sich viel Zeit für den Besuch aus der Heimat. Die Schülergruppe wurde durch verschiedene Häuser des Gebäudekomplexes geführt und hörte spannende Vorträge über die wichtige Rolle Europas in einer so bewegten Zeit wie dieser. Besonders beeindruckend war auch die Tatsache, dass jeder Kommentar im EU-Parlament in die jeweilige Landessprache der einzelnen Mitglieder der Kommission übersetzt wird – von den besten Dolmetschern der Welt. Abschließend durften die Kinder Fragen an die EU-Politiker stellen, die sehr gern und ausführlich beantwortet wurden.

Am Abend stand eine kurze Sightseeing-Tour und ein entspanntes Bummeln durch die belgische Hauptstadt am Programm, was alle Beteiligte besonders freute. Die Schülergruppe besichtigte den eindrucksvollen Grand-Place und den Manneken Pis, zwei Wahrzeichen der Stadt. Mit vielen neuen Eindrücken, neuem Wissen und Einkaufstaschen voll mit belgischer Schokolade reisten die Burschen und Mädchen mit dem Nachtzug zurück nach Niederösterreich. Ein tolles Erlebnis für alle, das sicher noch länger in Erinnerung bleiben wird!