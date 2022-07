Zeitig am noch kühlen Morgen wanderte ich vom Parkplatz los, noch vor Betriebsbeginn der Seilbahn, die Forststraße hinauf am Hirschenkogel vorbei und weiter zur Pollereshütte auch auf der längeren Forststraße(-zurück den Wanderweg am Kamm), oben wurde es recht stürmisch, die Ausblicke sind wunderbar.