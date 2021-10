Harte Fights mit den besten Juniorinnen der Welt

Die frischgebackene EM-Dritte Lisa Grabner, vom JC Wimpassing Sparkasse, konnte sich auch bei den U21-Weltmeisterschaften im Olbia/ITA sehr gut in Szene setzen.

Obwohl die HSZ-Seebenstein-Athletin in der mit 39 Teilnehmerinnen aus 28 Nationen äußerst stark besetzten Gewichtsklasse -57kg als Nr. 6 gesetzt war, warteten nach einem Freilos sehr harte Fights auf sie.