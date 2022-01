Prein ist eine Ortschaft an der Rax und gehört zur Gemeinde Reichenau.

Die Pfarrkirche erhebt sich dominant über dem Ort. Die Pfarre geht zurück bis ins 13. Jh. Die heutige Kirche wurde im neugotischen Stil errichtet und 1866 eingeweiht.

Bemerkenswert sind die Sinnsprüche am Tor(Eingangs-/Ausgangsseite) in den Friedhof.

Die Fotos sind von einem frostigen Tag Ende 2020, den Bericht hatte ich damals nur begonnen.