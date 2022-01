Preiner Rodler gewinnt Gesamtwertung

Vergangenes Wochenende fanden die letzten beiden Rennen des Austria Cup 2022 der Naturbahnrodler statt.

Besonders spannend war das Heimrennen auf der Panorama-Naturrodelbahn in Prein an der Rax. Bis zuletzt wurde gefiebert, ob man dank der warmen Temperaturen und der nur sehr kurzen Vorbereitungszeit, das Rennen auch durchführen kann. Aber zum Glück wendete sich alles zum Guten und es wurde ein perfekt organisiertes Rennen mit top Streckenverhältnissen.

Dies nutzten die heimischen Sportler und fuhren in allen Klassen an der Spitze mit.

Einmal mehr dominierte der erst 8jährige Andreas Jagersberger die Klasse der Schüler 2 männlich und fuhr spielerisch den Sieg nach Hause.Diesmal konnte sich auch seine Schwester Elisabeth in der Jugend 1 weiblich durchsetzen und rodelte mit dem 3. Rang auf das Podest.

Sehr stark präsentierte sich auch Christian Kern in der Jugendklasse 1 männlich. Nach 2 Wertungsläufen fuhr er ganz vorne mit und erreichte den 2. Platz.

Ein beinharter Kampf zeichnete sich erneut in der Klasse Jugend 2 männlich ab. Der als Favorit zählende Florian Flackl, musste sich nach Bestzeit im 1. Lauf um nur 40 Hundertstel geschlagen geben und rodelte damit zu Silber.

Auf Rang 6 fuhr Johannes Jagersberger, gefolgt von Teamkollegen Marc Mörwald auf Rang 7.





Am Sonntag ging es für das junge Team direkt weiter nach St. Sebastian ins Mariazellerland.

Auf der langen Weltcupstrecke wurde das Final-Rennen des Austria Cup im Rennrodeln, nach einsetzten Schneefall und Sturm, mit nur einem Wertungslauf abgeschlossen.

Keine Chancen hatten die Konkurrenten aus Tirol und der Steiermark gegen Andreas Jagersberger, der sich mit einem weiteren Sieg auch den Cup-Sieg in der Schülerklasse, sicherte.

Das einzige Mädchen im Team Prein, die 10jährige Elisabeth Jagersberger, holte sich mit dem 4. Platz noch wichtige Punkte und erreichte somit den stolzen 6. Platz in der Gesamtwertung der 10 bis 14jährigen Rodlerinnen.

Für Christian Kern lief es auf seiner Lieblingsstrecke leider nicht so ganz nach Wunsch und erreichte in der Jugend 1 männlich den 4. Rang.

Sein älterer Teamkollege Florian Flackl sicherte sich mit einem hart umkämpften 3. Platz noch wertvolle letzte Cup-Punkte.

Johannes Jagersberger und Marc Mörwald wiederholten deren Platzierungen vom Vortag und erreichten den 6. und 7. Platz.

In der Cup-Gesamtwertung, der Jugend männlich, freut sich Florian Flackl über einen hervorragenden 3. Platz. Christian Kern auf Platz 7, gefolgt von Marc Mörwald auf den 8. und Johannes Jagersberger auf den 9. Platz.

Nach diesem erfolgreichen Saisonergebnis konzentriert sich die Mannschaft des WSV Sparkasse Prein an der Rax nun auf die bevorstehende Österreichische Meisterschaft, die Mitte Februar im Tiroler Ried im Oberinntal stattfindet.