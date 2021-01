Viele sozial tätige Vereine leiden sehr unter den nun schon lange andauernden massiven Einschränkungen des täglichen Lebens durch die Regierungen. Dem SARS-Cov2-Virus, das seit Monaten sichtlich die ganze Aufmerksamkeit der Medien in Anspruch nimmt, ist es hingegen völlig egal, ob sozial schwache Menschen dadurch nicht noch mehr in die Bredouillie kommen, als sie es ohnehin schon waren.

Ohne Unterstützung durch verantwortungsbewusste Unternehmen, Firmen aber auch Privatpersonen könnte auch der überparteiliche, ehrenamtliche und gemeinnützige Verein SCHWARZATALER SOCIAL CLUB nicht in dieser effektiven Form soziale Härtefälle abfedern, wie er dies schon seit nunmehr 10 Jahren tut!

Einer der treuesten Förderer und Unterstützer des SSC ist das seit 20 Jahren in Neunkirchen bestens etablierte Planungs- und Bauunternehmen Rudischer und Panzenböck mit Firmensitz im von ihnen selbst geplanten und erbauten MSC - Center am Neunkirchner Spitz!

Die beiden Firmenchefs, DI Karl Rudischer, seines Zeichens auch Bürgermeister von Mürzzuschlag und DI Martin Panzenböck können sich auf 20 hoch motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlassen, die durch große Fachkompetenz und einfühlsame Umsetzung der Kundenwünsche für die exzellente Reputation weit über den regionalen Bereich hinaus mit verantwortlich zeichnen.

"Nur motivierte Mitarbeiter, die sich mit ihrer Aufgabe auch persönlich identifizieren, sind gute Mitarbeiter! Nach diesem Prinzip arbeiten wir und dadurch erklären sich auch unsere vielfältigen Projekt-Erfolge!" erklärt Karl Rudischer mit berechtigtem Stolz und Partner Martin Panzenböck ergänzt "So bleiben wir auch in diesen krisengeschüttelten Zeiten sehr zuversichtlich und freuen uns auch im kommenden Jahr wieder auf viele erfolgreiche und interessante Projekte!"

Als Dankeschön für ein - trotz Corona - erfolgreiches Jahr 2020 und zum Zeichen, dass seitens Rudischer und Panzenböck nicht auf Menschen auf der Schattenseite des Lebens vergessen wird, wurde kürzlich an SSC Obmann Günther Schneider eine Spende in Höhe von 1.000 € übergeben, wofür dem Unternehmen ein ganz besonderes Dankeschön gilt!