Gartenbesitzer werden diese Pflanze wohl kennen. Vielleicht auch unter der allgemeinen Bezeichnung Schneerose. In der freien Natur ist sie nicht so häufig zu finden. Ich kenne in meiner näheren Umgebung nur ein Naturvorkommen und das scheint mir nun durch Baumschlägerung gefährdet. Seit vielen Jahren besuche ich diese herrlichen Pflanzen, besonders zur Blütezeit. Da es sich um Halbsträucher handelt, sind sie auch im Winter grün und zieren mit ihrem schönen Blatt. Kennt jemand von den Lesern noch einen Naturstandort im Gebiet Kohlberg, Gösing, Weißjackl ? Würde mich sehr interessieren.