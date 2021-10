SEEBENSTEIN. Am Samstag den 16. Oktober wird es im Naturpark Seebenstein etwas „stürmisch“.

Die Zeit des "Sturmes" ist wieder gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Seebenstein lädt ab 15. Uhr zum "Sturm am Teich" ein. Es werden leckere Snacks-, Weine- und Schilcher Sturm angeboten. Durch das schöne Ambiente welches rund um den Teich herrscht, kann man dieses Herbst-Event in vollen Zügen genießen.

Es gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona Schutzregeln.Keine Testmöglichkeit vor Ort.