War da nicht eine Aussage des BK am Anfang der Pandemie, wo er sagte, wir müssen uns bis 2023 auf schwere Einschränkungen im Privatbereich einstellen? Damals dachte ich, bitte nicht, ich will meine Kinder nicht 3 Jahre nicht sehen dürfen!! Doch jetzt scheint sich diese Aussage des BK zu erfüllen! Und damals hat es noch keine Mutationen gegeben! Die Hysterie um dieses Virus geht also weiter, und wo wird sie enden? Ich befürchte fast, nie mehr! Leider sehr wenige Virologen stehen zu der Meinung, wir müssen mit diesem Virus und mit seinen Mutationen leben! Und was anderes wird es wohl auch nicht sein, egal welche Maßnahmen dagegen getroffen werden!