Vor mittlerweile 10 Tagen sind die verschärften Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft getreten.

Jedoch traten die erwünschten Effekte noch nicht, bzw nicht in dem erhofften Umfang ein.

Trotz weiter steigenden Infektionszahlen, stehen nun weitere Verschärfungen im Raum.

Wird aus dem LOCKDOWN LIGHT EIN VOLL-LOCKDOWN?

So liegt etwa nahe, dass neben der Gastronomie und der Hotellerie, nun auch wieder ein großer Teil des Einzelhandels, und der Dienstleistungsbetriebe ebenfalls mit Schließungen rechnen müssen.

Es herrscht noch immer eine Breite Front von Schließungen der Schulen.

Die Bundesjugendvertretung ist dafür, dass an den Schulen so lange wie möglich, der Unterricht stattfinden soll.

Die Entscheidung liegt dennoch beim Gesundheitsminister.

Eine Abflachung der Kurve ist , wie sie eigentlich erwartet wurde, nicht eingetreten.

Aus weiterer Sicht in den Spitälern, war am Donnerstag, weniger Erfreuliches zu verzeichnen.

In Tirol richteten sich die Krankenhausärzte in einem Video auf YOUTUBE mit einem Appell an die Bevölkerung-

Sollten die Neuinfektionszahlen nicht bald sinken, müsse man bald anfangen zu entscheiden,

wer noch auf ein INTENSIVBETT komme....und wer nicht.

Der CORONAVIRUS nimmt ein starkes Ausmaß an.

Wir haben aber noch Hoffnung, dass in den nächsten Tagen die Infektionszahlen sinken, und dass der Impfstoff.....hoffentlich, bald eine Zulassung erhält.

Ob wir den VOLL-LOCKDOWN noch entkommen, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden.

Hoffen wir das Beste.

LG Elisabeth Peinsipp