Der Schneeberg ist der höchste Berg Niederösterreichs, mit 2076 Höhenmeter.

Die Erstbesteigung erfolgte 1574 von Charles de l´ Ecluse.

Es ist ein beliebter Berg der Österreicher, vor allem auch der Wiener, der schöne Wanderwege

anbietet, als auch Klettersteige, von leichtem-mittleren und höheren Schwierigkeitsgraden.

Blickt man von der Rax auf den Schneeberg hinüber, ist links die höchste Erhebung zu sehen....

Der Klosterwappen-Gipfel.

Die berühmte Zahnradbahn.....DER SALAMANDER.......bringt sie in 40 min zum Bergbahnhof

HOCHSCHNEEBERG......auf 1800m.

Die Bahnen bleiben alle auf der Mittelstatiom stehen, um den entgegenkommenden Zügen auszuweichen.......und dort gibt es auch die berühmten Schneebergbuchteln.

Nicht zu vergessen ....die bekannte Skiabfahrt, die über dir breite Ries führt,

Dazu findet auch jedes Jahr der bekannte Schneeberglauf statt, der nur für geübte und langjährige,

gut durchtrainierte Läufer zu empfehlen ist.

Das war in kurzen Worten eine kleine Zusammenfassung über unseren schönen Schneeberg in Niederösterreich.

Ich hoffe ich habe mit diesem Beitrag einige zum wandern, bzw zur Besichtigung angeregt.

Lg an die Community von

Elisabeth Peinsipp