Unser Türkensturz ist eine angelegte Ruine in Gleißenfeld, in der Buckligen Welt.

Die Entstehung der Ruine erfolgte im Jahr 1824.

Der Name kommt von der Zeit der Türkenkriege.

Es liegen Legenden vor, dass türkische Reiter einen Mädchen nachgeritten sind, und plötzlich in den

Abgrund stürzten.....sie hatte vor die Reiter in die Falle zu locken....daher der Name Türkensturz.

Der Türkensturz befindet sich in einer Höhe von 610m, und ist mit einem Klettersteig

mit der Stufe B und C zu besteigen...auch Pittentaler Steig genannt. Der Einstieg stellt eine B-Stufe dar....welche dann in eine steile Verschneidung C führt.

Es befinden sich auch wunderschöne Wanderwege , die auf den Türkensturz führen.

Liebe Grüße an die Community

Elisabeth Peinsipp