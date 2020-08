Unser schönes Pittental liegt in der Buckligen Welt in Niederösterreich.Der Ort Pitten, liegt im nördlichen Teil der Buckligen Welt, wobei der Fluss- die Pitten-hindurch fliesst, deshalb die Namensgebung....PITTENTAL.

Es bietet unzählige Möglichkeiten die man hier nutzen kann.

Wie haben wunderschöne Wanderwege......wunderschöne alte Burgen und Schlösser zu besichtigen,

viele Bademöglichkeiten, und zu guter letzt, die schöne Asia-Therme in Bad Erlach.

Die schöne Bergkirche ist das Wahrzeichen von Pitten.....die nicht zu übersehen ist, sobald man in den Ort Pitten hineinfährt.Auf der Bergkirche angekommen, befindet sich vor der Kirche die große Glocke.Der Kirchhof mit dem Glockenträger bieten einen sehr schönen Ausblick über ganz Pitten.

Dann gibt es noch den Pittentaler Radweg, und den wunderschönen Rosengarten, der 2008 errichtet

wurde....eine wunderschöne Anlage....sehr sehenswert.

Das war kurz zusammengefasst das Pittental.....mit den beigefügten Fotos, können sie sich schon mal ein paar schöne Eindrücke verschaffen.

Ich hoffe Ihnen ein bisschen auf den Geschmack gebracht zu haben, und unser Pittental mit all seinen Sehenswürdigkeiten und angebotenen Aktivitäten zu besuchen.

Ich wünsche allen viel Spass,die das schöne Pittental erkunden wollen.

Lg an die Community

Elisabeth Peinsipp