Almfest - mit blauem Auge davongekommen

Gestern war das Semmeringer Almfest am Turnierplan. Gespielt wurde ein Partnerturnier, ein Chapman Vierer. Nach gewissenhaftem Studium des Wetterberichts wurde der Beginn um 2 Stunden vorverlegt - dadurch konnten 9 Löcher bei durchwegs annehmbaren Golfwetter gespielt und auch gewertet werden, ehe der plötzlich einsetzende Regen einen Spielabbruch verursachte.

Bruttosieger (müsste ich eigentlich gar nicht erwähnen) wurde Wolfgang Schabauer mit Ulrike Leitl, Netto A ging an das Ehepaar Kerschbaumer und Netto B erspielte Christa Allitsch gemeinsam mit Renate Morgenbesser.

Bei der Sonderprüfung "The Apotheker's shot", gesponsert von Mag. Peter Gonda, konnte sich nach hartem Kampf im strömenden Regen Wolfgang Schabauer durchsetzen.

Die köstlichen Grillhendln vom Clubwirt Franz Wurm wärmten die Golfer dann wieder auf. Gute Laune gab es auch bei der Tombola mit zahlreichen schönen Peisen, bei der Hermine Wagner den Hauptpreis, einen Geschenkkorb, gespendet von Familie Grünsteidl, gewann.