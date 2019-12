BEZIRK NEUNKIRCHEN (gigi gracner). Bernd Schandl hat in mühevoller Kleinarbeit binnen eines Jahres ein, mit 560 Fotos illustriertes, Fußballsportbuch aus dem Bezirk Neunkirchen produziert.



Bernd Schandl ist in die Fußballgeschichte des Bezirks vertieft.

Foto: Willi Gracner

hochgeladen von Thomas Santrucek

Der Schwerpunkt des 100 Seiten starken Buches liegt vor allem auf den beiden Neunkirchner Fußballvereinen: dem ehemaligen Werksportverein BU-Neunkirchen und dem SC. Jedoch befinden sich auch Aufzeichnungen und Fotos von anderen Fußballvereinen aus dem Bezirk in dem Werk.

Der "lange Dürre", wie Schandl oftmals genannt wurde, stand bis der Spielbetrieb des Werkssportvereines BU 1980 eingestellt wurde im Tor.

Daneben gab es mit Primar Dr. Kutscha-Lissberg auch einen prominenten Unfallarzt, der ebenfalls zwischen den Pfosten des Werksportvereines stand. Viele bekannte Fußballgesichter kann man in Schandls Buch erblicken und einen nostalgischen Rückblick in die verschiedenen Vereine, und die Fußballgeschichte des Bezirks nehmen.

Weiteres Fußballbuch in Arbeit

2023 feiert der Fußballverein USC Natschbach-Loipersbach sein 50 jähriges Jubiläum. Schandl soll dafür ebenfalls ein Buch erstellen. Die Vorarbeiten sind bereits angelaufen. Sollte jemand in Besitz von Unterlagen (Fotos, Zeitungsberichte) sein, würde sich Schandl freuen diese in das Buch aufzunehmen: "Es wäre für die Fertigstellung des Buches von großer Bedeutung", so der Buchautor.

Kontakt: 0680/2130111.