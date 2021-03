BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wer fit bleiben will, und dabei auf Unterstützung von Profis setzt, benötigt Internet, ein App oder zumindest ein Telefon.

Foto: privat

hochgeladen von Thomas Santrucek

Wie hat sich das Training in Corona-Zeiten verändert?

Claudia Wilfinger: Unser Training ist zu unseren Mitgliedern nach Hause gekommen. Sie trainieren ihr individuelles Training, was sie sonst im Club trainiert haben, Zuhause über unsere App. Zusätzlich haben wir immer wieder Mini Challenges, die gerne mitgemacht werden. Über unsere Plattform mrssporty@home kann jedes Mitglied aus 1000 verschiedenen Hometrainings auswählen, die von der Intensität von Health bis Burn reichen. Fokusübungen zu einem speziellen Körperbereich wie Rücken, Bauch, Bein Po oder Balance, Beweglichkeit und vieles mehr, wird täglich eingespielt

Was sind die Hauptgründe (Problemzonen) der Kundinnen?

Die Betreuung unserer Kundinnen erfolgt telefonisch, per SMS, per Mail und Online. Tipps, Rezepte, Ernährung und Training wird individuell an die Gegebenheiten unserer Damen angepasst. Beratungsgespräche, Körperanalyse finden unter Einhaltung aller Covid19 Bestimmungen mit FFP2 Maske und Abstand statt. Unsere Online Ernährungsvorträge werden gerne genutzt.

Klassische Anfängerfehler?

Klassische Fehler beim Anfänger sind Über und auch Unterschätzung beim Training. Die richtige Haltung, Körperspannung, Muskel Aktivierung und Muskelkater sind auch Komponenten, die man als TrainerIn mit einbeziehen muss. Entsprechende Motivation und individuelle Betreuung stehen bei uns im Vordergrund.

Wann und Warum haben Sie begonnen, sich für Fitness zu interessieren?

Früher bin ich gerne laufen, schwimmen reiten gegangen. Nachdem ich vor 15 Jahren Probleme mit meinem Rücken aufgrund Dysbalancen der Muskulatur bekommen habe, habe ich mich vermehrt mit Training und Muskelaufbau beschäftigt. Aus dem Hobby ist nun mein Beruf geworden, den ich mit viel Liebe und Hingabe ausführe. Die Erfolge meiner Mitglieder geben mir Energie und Motivation am richtigen Weg zu sein.